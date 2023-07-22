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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:46

На Крымском мосту проезд освободился в обе стороны после дневных пробок

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - По состоянию на 20:00 с обеих сторон Крымского моста проезд к досмотровым пунктам свободен, сообщает телеграм-канал, освещающий ситуацию на автомобильных подъездах к мосту.

Ранее в 18:00 и 19:00 в телеграм-канале также сообщалось об отсутствии пробок. Перед этим в 17:00 в очереди со стороны Керчи находились 75 машин.

К 15:00 в пробке со стороны Керчи стояли 436 машин, в 12:00 пробка примерно на час наблюдалась в обоих направлениях.

В субботу движение по Крымском мосту прерывалось дважды. После второй приостановки движения в 13:04 стало известно, что проезд по мосту снова стал возможен.

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что на складе боеприпасов в субботу произошла детонация в результате атаки беспилотника на Красногвардейский район.

Крымский мост
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