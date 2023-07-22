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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:19

Движение по Крымскому мосту снова временно перекрыто

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщает телеграм-канал, освещающий ситуацию на автомобильных подъездах к мосту.

Ранее в субботу в телеграм-канале в 10:24 также сообщалось о перекрытии движения по Крымскому мосту. В 11:30 там было опубликовано сообщение о возобновлении движения.

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на складе боеприпасов в субботу произошла детонация в результате атаки беспилотника на Красногвардейский район. Жителей эвакуируют с территории в радиусе пяти километров от места ЧП.

Четыре поезда дальнего следования остановлены в Крыму из-за происшествия, сообщила в субботу пресс-служба оператора перевозок "Гранд Сервис Экспресс". Пассажиры поездов Москва - Симферополь №177 (задержан около станции Ефремовская) и №28 (остановлен около станции Урожайная) будут доставлены на конечные станции автобусами.

Крымский мост
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