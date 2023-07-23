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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:21

Президент Белоруссии сказал, что "вагнеровцы" рвутся в Польшу

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его "начали напрягать "вагнеровцы", поскольку они "хотят идти на Варшаву".

"Может быть, и не следовало бы говорить, но скажу. Нас стали напрягать "вагнеровцы". "Хочется на Запад. Разрешите нам". Говорю, вам зачем на Запад? "Ну, сходить на экскурсию в Варшаву, в Жешув", - сказал он в воскресенье на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

"Я держу их в центре, как договорились, Белоруссии, не хотелось бы их туда передислоцировать, потому что у них настроения плохие. И, надо отдать должное, они знают, что происходит вокруг Союзного государства. Ну это так, штрих", - отметил Лукашенко.

Ранее сообщалось, что в Константиновском дворце, расположенном в Стрельне под Санкт-Петербургом, началась встреча Путина и Лукашенко. На переговоры лидеры государств прибыли вместе на одном автомобиле.

Польша ЧВК Вагнер Александр Лукашенко Владимир Путин
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