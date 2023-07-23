Игорь Стрелков (Гиркин) помещен в СИЗО "Лефортово"

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Один из бывших лидеров донецкого ополчения Игорь Стрелков (Гиркин), арестованный по делу о призывах к экстремизму, помещен в СИЗО "Лефортово", сообщил ответственный секретарь столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексей Мельников.

"Вчера мы посетили СИЗО-2 ФСИН России, более известное как "Лефортово", и зашли в камеру Игоря Гиркина",- сказал Мельников в воскресенье журналистам.

По его словам, Стрелков находится в двухместной камере, у него есть телевизор и холодильник, он уже воспользовался библиотекой.

Представитель ОНК добавил, что Стрелков отказался комментировать условия содержания в СИЗО, но "признаков морального или физического давления выявлено не было".

Мещанский суд Москвы по ходатайству следствия отправил Гиркина (Стрелкова) в пятницу под арест.

Как сообщалось, Стрелков был задержан в рамках уголовного дела о призывах к осуществлению экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 280 УК РФ). Из материалов, оглашенных в суде, следует, что в пятницу ему было предъявлено обвинение.

Согласно материалам, Стрелков не признает вину и со следствием не сотрудничает.