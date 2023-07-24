Песков заявил о сохраняющейся опасности атак на Крымский мост

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - В Кремле заявили о сохраняющейся опасности атак на Крымский мост и о необходимости постоянного уровня повышенной готовности.

На просьбу журналистов прокомментировать сообщения об обнаружении следов взрывчатки в одном из сухогрузов, направлявшемся в Ростов-на-Дону, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил: "Действительно, обнаруженные следы взрывчатки говорят о том, что опасность есть. Это требует постоянного уровня повышенной бдительности".

Он отметил при этом: "Конечно же, обеспечение безопасности Крымского моста требует самых тщательных мер и проверочных мероприятий, которые выполняют наши соответствующие органы".

На вопрос, не планируется ли дополнительный контакт глав Турции и РФ, представитель Кремля ответил: "Сейчас пока нет контактов Путина и Эрдогана, хотя, еще раз повторяю, их исключать нельзя".

ФСБ ранее в понедельник заявила, что в трюме иностранного сухогруза, который из Турции следовал в Ростов-на-Дону, обнаружены следы взрывчатых веществ, ему отказано в проходе через Керченский пролив.