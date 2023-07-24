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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:39

Движение поездов возобновлено на севере Крыма после ЧП на складе боеприпасов

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Железнодорожное движение, остановленное в связи с ЧП на складе боеприпасов в Джанкойском районе на севере Крыма, возобновлено, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"Возобновлено железнодорожное движение в Джанкойском районе, которое было ранее приостановлено в целях безопасности", - написал он в своем телеграм-канале.

Всего, по последним данным, были задержаны пять поездов: "Москва - Севастополь", "Адлер - Симферополь", два состава "Москва - Симферополь" и "Санкт-Петербург - Евпатория".

Как сообщалось, в понедельник Крым атаковали 17 беспилотников - их сбили силы ПВО или подавили средства РЭБ. При этом произошло попадание в склад боеприпасов в Джанкойском районе. Население в радиусе 5 км эвакуируют.

Крым Сергей Аксенов
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