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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:39

Число поездов, задерживающихся из-за ЧП на складе боеприпасов в Крыму, выросло до пяти

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Пять поездов следуют с опозданием в связи с остановкой движения на перегоне в Джанкойском районе на севере Крыма после ЧП на складе боеприпасов, сообщил оператор железнодорожных перевозок "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ).

Как сообщается в телеграм-канале компании, речь идет о поездах Москва - Севастополь, Адлер - Симферополь, двух составах Москва - Симферополь и Санкт-Петербург - Евпатория.

Ранее сообщалось о задержке двух пассажирских поездов. Министр транспорта республики Николай Лукашенко заявил, что перевозка пассажиров будет организована по мультимодальной схеме: поезд - автобус - поезд.

Как сообщал глава Крыма Сергей Аксенов, в понедельник Крым атаковали 11 беспилотников - их сбили силы ПВО или подавили средства РЭБ. При этом произошло попадание в склад боеприпасов в Джанкойском районе. Там остановлено движение поездов. Население в радиусе 5 км эвакуируют.

Позднее в понедельник Минобороны РФ заявило, что российские военные отбили атаку 17 украинских беспилотных летательных аппаратов по объектам в Крыму.

Гранд Сервис Экспресс Крым
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