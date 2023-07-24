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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:39

Российские военные отбили атаку 17 украинских дронов по объектам в Крыму

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что отбита атака 17 украинских беспилотных летательных аппаратов по объектам в Крыму.

"Четырнадцать украинских БПЛА были подавлены средствами РЭБ, из которых одиннадцать беспилотников потерпели крушение в акватории Черного моря и еще три упали на территории полуострова", - сообщили в Минобороны РФ.

Там сообщили, что три БПЛА были уничтожены средствами ПВО.

"В результате пресеченной террористической атаки пострадавших нет", - отметили в ведомстве.

Ранее в понедельник глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что российские военные нейтрализовали 11 беспилотников над полуостровом, есть попадание в склад боеприпасов на севере региона.

Крым Минобороны РФ Украина
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