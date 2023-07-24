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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:39

В Крыму возобновилось движение по автотрассе Джанкой - Симферополь

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - В Крыму восстановили движение по автомобильной трассе Джанкой - Симферополь, которую перекрывали в связи с попадением БПЛА по складу боеприпасов в Джанкойском районе, сообщил в Telegram глава республики Сергей Аксенов.

"После обследования специалистами Минобороны, МЧС и дорожных служб принято решение возобновить ранее приостановленное движение по автомобильной трассе Джанкой - Симферополь", - написал он.

Ранее сообщалось об атаке беспилотников на Крым. По данным Аксенова, были сбиты не менее 11 БПЛА, Минобороны России сообщило о 17 дронах. Одной из целей оказался склад боеприпасов в Джанкойском районе. Из его окрестностей эвакуировали местных жителей и прерывалось движение по автотрассе Джанкой - Симферополь, а также движение поездов.

Джанкой Крым МЧС Минобороны Сергей Аксенов
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