Движение автотранспорта по Крымскому мосту вновь временно остановлено

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - На Крымском мосту днем в понедельник снова временно остановили движение автотранспорта, сообщил телеграм-канал, информирующий о ситуации на мосту и на подъездах к нему.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", - говорится в сообщении.

Причины остановки движения не названы.

Мост закрывали для автотранспорта ночью и утром в понедельник.