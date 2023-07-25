Минэкономразвития предложило повысить пошлины на импорт вина почти в 1,5 раза

Одним из следствий такого решения аналитики называют рост розничных цен, другим - стимулирование импортозамещения

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Минэкономразвития подготовило проект постановления правительства, которое предусматривает повышение пошлин на импорт вина из недружественных стран с 12,5% до 20%, но не менее $1,5 за литр, сообщают "Ведомости" со ссылкой на федерального чиновника, знакомого с текстом документа.

По его словам, размер ставки был рассчитан так, "чтобы данная мера была чувствительной как контрсанкция". Пока правительство не приняло окончательного решения по документу, уточнил он.

Представитель Минфина сообщил изданию, что повышение пошлин прорабатывалось комиссией по таможенно-тарифному регулированию "для защиты отечественных производителей". Ключевой при проработке этого вопроса была необходимость сбалансированного решения, которое не приведет к значимому росту цен для потребителей, уточнил он.

Параметры, которые обсуждаются сейчас, "позволяют сохранить стабильность цен на российском рынке вина". Размер ставки определялся по итогам проработки со всеми заинтересованными ведомствами, добавил собеседник издания.

В Минэкономразвития, Минпромторге, Минсельхозе и Минздраве запрос "Ведомостей" оставили без ответа.

Повысить пошлины на импортное вино в июне этого года предлагала Ассоциация виноградарей и виноделов России. С ее точки зрения, сбор надо было установить на уровне минимум 50%.

В случае одобрения инициативы Минэкономразвития импортеры прогнозируют удорожание зарубежных вин в рознице. К примеру, исполнительный директор виноторговой компании Fort Александр Липилин говорит о росте минимум на 10%. По его словам, если будет принято дополнение к законопроекту в виде формулировки "не менее чем $1,5 за литр", то это ударит по недорогому сегменту и стоимость таких напитков вырастет даже в два раза.

С ним согласен и основатель и президент Simple Group Максим Каширин. Он уточнил, что повышение пошлин приведет к подорожанию не только импортного, но и российского вина, так как отечественные производители будут ориентироваться на рыночные цены.

Продажи российского вина из-за введения пошлин вряд ли вырастут, потому что количество виноградников ограничено, продолжает Липилин. По его словам, даже через 10-25 лет отечественные вина не смогут полностью заместить импорт на рынке, так как спрос на такую продукцию гораздо выше, чем местные компании могут произвести.

Производители вин, в том числе "Абрау-Дюрсо", винодельня "Фанагория", завод марочных вин "Коктебель", "Виноградники Гай-Кодзора", на запросы "Ведомостей" не ответили.

По словам генерального директора "Infoline-аналитики" Михаила Бурмистрова, инициатива Минэкономразвития станет импульсом для развития отечественного виноделия. Российские компании начнут инвестировать больше средств в выращивание винограда, в результате чего такое сырье станет возможно полностью импортозаместить. В таком случае российским ритейлерам станет выгоднее продвигать отечественную продукцию, резюмировал Бурмистров.

В 2022 году производство вина в России выросло до 32,7 млн декалитров (дал) с 29,8 млн дал годом ранее, импорт - до 31 млн дал с 29,4 млн дал соответственно, напоминают "Ведомости".