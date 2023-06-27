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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

РФ может повысить импортные пошлины на вино

РФ может повысить импортные пошлины на вино
Фото: Сергей Петров/TACC

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - В России могут поднять импортные пошлины на вино. Об этом в интервью "Российской газете" сообщил статс-секретарь - замминистра финансов Алексей Сазанов. По его словам, такие предложения поступили, они обсуждаются комиссией по таможенно-тарифному регулированию при Минэкономразвития.

"Рассматривается вариант повышения пошлин (сейчас 12,5% - ИФ). Будут ли они повышены и на сколько – эти вопросы пока обсуждаются. В ближайшие месяц-два должны прийти к какому-то решению, - сказал он. - Ключевое для нас – выработать сбалансированное решение, которое не приведет к значимому росту цен для потребителей. Параметры, которые обсуждаются сейчас, на наш взгляд, позволяют сохранить стабильность цен на российском рынке вина, но в любом случае при необходимости в процесс будет подключаться также ФАС и анализировать ситуацию на рынке".

По его словам, в дискуссии участвуют все заинтересованные ведомства, в том числе Минфин и Минпромторг. При этом он подчеркнул, что "речь не идет о запрете импорта".

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Говоря о планировавшемся эксперименте по продаже российского вина через "Почту России", Сазанов заявил, что финальное решение по нему пока не принято – "в какой форме он будет проводиться, в какие сроки". "Сама концепция эксперимента и законопроект по онлайн-продажам вина сейчас обсуждается на площадке Госдумы. Многие участники этого обсуждения считают, что вопрос требует дополнительной проработки, - сообщил он. - При этом предложения от парламентариев звучат разные и прямо противоположные. Некоторые в принципе не согласны с проведением эксперимента. Другие, наоборот, говорят, что эксперимент надо расширять на других операторов, кроме "Почты России".

По его словам, учесть обе точки зрения в одном законопроекте невозможно. "Но дискуссия по каждому предложению идет. Не исключено, что эксперимент решат не проводить вовсе. Но я все же надеюсь, что компромиссное решение будет найдено", - заявил замминистра.

Отвечая на вопрос о необходимости введения акцизов на сладкую газировку, Сазанов пояснил, что "это мировая практика – вводить акцизы на вредные продукты и поступающие средства отдавать на общегосударственные нужды, в том числе на финансирование системы здравоохранения". "Прибегать к добавлению каких-то опасных заменителей производители не могут, все же есть техрегламент, ГОСТы, которые должны соблюдаться. Также вводится обязательная маркировка сладких напитков. Все это в совокупности должно оградить потребителей от подобных рисков", - сказал он.

Акциз на сладкие напитки начнет действовать в РФ с 1 июля 2023 года в размере 7 рублей на литр.

Минфин Минэкономразвития
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