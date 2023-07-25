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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:30

Песков заявил об аргументированной позиции Минобороны по расширению призывного возраста

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - В Кремле ориентируются на позицию Минобороны в вопросе о введении в РФ призывного возраста с 18 до 30 лет, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Объяснения все даны профильными ведомствами. Если есть вопросы то, конечно, нужно ориентироваться, прежде всего, на них. Конечно, исходной точкой является аргументированная экспертная точка зрения министерства обороны. Именно на него мы и ориентируемся", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов об отношении Кремля к предложению парламентариев ввести в РФ новые границы призывного возраста - с 18 до 30 лет без переходного периода.

На вопрос, с чем связано изменение концепции в отношении призывного возраста в РФ, Песков сказал: "Не могу вам сказать. Здесь я не буду давать какие-то комментарии. Их должны давать компетентные ведомства".

Дмитрий Песков Минобороны РФ
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