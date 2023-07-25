Песков заявил об аргументированной позиции Минобороны по расширению призывного возраста

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - В Кремле ориентируются на позицию Минобороны в вопросе о введении в РФ призывного возраста с 18 до 30 лет, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Объяснения все даны профильными ведомствами. Если есть вопросы то, конечно, нужно ориентироваться, прежде всего, на них. Конечно, исходной точкой является аргументированная экспертная точка зрения министерства обороны. Именно на него мы и ориентируемся", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов об отношении Кремля к предложению парламентариев ввести в РФ новые границы призывного возраста - с 18 до 30 лет без переходного периода.

На вопрос, с чем связано изменение концепции в отношении призывного возраста в РФ, Песков сказал: "Не могу вам сказать. Здесь я не буду давать какие-то комментарии. Их должны давать компетентные ведомства".