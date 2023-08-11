Минцифры готовит увеличение до 30 лет возраста отсрочки от армии для айтишников

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Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Минцифры готовит изменения в указ президента для увеличения до 30 лет возраста отсрочки от срочной службы в армии сотрудников аккредитованных IT-компаний в связи с повышением призывного возраста, сообщил журналистам глава ведомства Максут Шадаев.

"Минцифры готовит в связи повышением призывного возраста предложение по корректировке указа (президента о мерах поддержки IT-отрасли)", - сказал он.

Министр напомнил, что в действующем указе президента есть отдельный пункт об освобождении от призыва на срочную военную службу сотрудников IT-компаний с 18 до 27 лет.

Изменения в указ планируется внести до начала весеннего призыва 2024 года, поскольку закон о повышении верхней границы призывного возраста вступит в силу с 1 января, объяснил Шадаев.

Президент Владимир Путин 4 августа подписал этот закон, по которому возраст призыва граждан на военную службуФ с 1 января 2024 года составит от 18 до 30 лет.

До 11 августа аккредитованные IT-компании должны были передать в Минцифры списки своих сотрудников для отсрочки от осеннего призыва, которые до 31 августа будут переданы в Минобороны. Отсрочка от срочной службы предоставлялась IT-специалистам во время весеннего и осеннего призывов 2022 года, а также весеннего призыва в этом году.