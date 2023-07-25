Поправки о бесплатном переводе между своими счетами до 30 млн рублей прошли II чтение

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Госдума приняла во втором чтении законопроект, который обязывает банки переводить без комиссий средства физлиц со своих счетов и вкладов на их же счета в другие кредитные организации на сумму до 30 млн рублей в месяц.

Законопроект № 160987-8 в палату в июле 2022 года внесли председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков и вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев. В первом чтении он был принят в декабре.

В соответствии с законопроектом, банки не смогут ограничивать размер и количество операций в пределах ежемесячного лимита в 30 млн рублей. При этом уточняется, что нововведение не распространяется на переводы с карты на карту.

Исключением также станут переводы при личном присутствии в отделении банка. Кредитные организации обязаны будут предупредить об этом клиента до совершения перевода.

Текст документа к первому чтению предполагал установить лимит бесплатных переводов в пределах суммы страхового возмещения по вкладам (сейчас 1,4 млн рублей) в месяц. Увеличить лимит реши ли, чтобы дать возможность физлицам без комиссий переводить средства от крупных сделок, например, от продажи недвижимости, объяснил 24 июля Аксаков.

"Бывают продажи квартир, земельных участков, когда люди продают за достаточно крупные суммы то или иное имущество, и хотят перевести деньги из одного банка в другой, но, естественно, возникает вопрос комиссий. Поэтому решили, что надо дать максимально удобные условия для граждан и договорились о сумме в 30 млн", - сказал он на пресс-конференции.

В случае принятия, эта норма закона вступит в силу через 270 дней с момента официального опубликования.

Законопроект также обяжет банки бесплатно информировать вкладчика об истечении срока вклада не позднее чем за пять календарных дней до даты истечения, а по вкладам, внесенным на условиях выдачи по наступлении предусмотренных договорами обстоятельств, - в течение пяти календарных дней после дня наступления таких обстоятельств. Информирование должно осуществляться способом, предусмотренным договором для обмена информацией между банком и вкладчиком.

В случае принятия закона, положение вступит в силу через 180 дней с момента официального опубликования.