Лимит бесплатных переводов самому себе в разных банках могут увеличить до 30 млн руб.

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Лимит бесплатных переводов между своими счетами в разных банках могут увеличить до 30 млн рублей в месяц, сообщила газета "Известия" со ссылкой на законопроект, подготовленный ко второму чтению.

Документ (№ 160987-8) был внесен в парламент в июле прошлого года, а затем принят Госдумой в первом чтении в декабре. Согласно принятой версии законопроекта, лимит бесплатных переводов в другие банки устанавливался в пределах суммы страхового возмещения по вкладам (сейчас 1,4 млн руб.).

Новая версия законопроекта уточняет, что финансовые организации не смогут ограничивать размер или число операций по переводу денежных средств со счета на счет в пределах порога в 30 млн руб. Исключением станут переводы при личном присутствии в отделении и переводы с карты на карту.

Законопроект может быть принят в июле этого года, сообщил изданию глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Документ также сохранил положение о том, что банки будут обязаны бесплатно информировать вкладчика об истечении срока вклада не позднее, чем за пять календарных дней до даты истечения, а по вкладам, внесенным на условиях выдачи по наступлении предусмотренных договорами обстоятельств, - в течение пяти календарных дней после дня наступления таких обстоятельств.

Кроме этого, законопроект также устраняет дискриминацию на рынке розничных депозитов, когда банки дифференцируют ставки по вкладам в зависимости от способа внесения средств или покупки дополнительных услуг у связанных с ними структур.

Сейчас бесплатно переводить средства между своими счетами в разных кредитных организациях можно по Системе быстрых платежей на сумму до 100 тыс. руб. в месяц. При превышении этого лимита комиссия составит 0,5% от перевода, но не более 1,5 тыс. руб.