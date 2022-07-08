Физлица смогут переводить между своими счетами в банках 1,4 млн руб. ежемесячно бесплатно

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Российские банки могут обязать переводить средства со счетов или вкладов физлиц на счета в других кредитных организациях в пределах суммы страхового возмещения по вкладам (сейчас 1,4 млн рублей) в месяц бесплатно.

Соответствующий законопроект о внесении изменений в федеральный закон "О банках и банковской деятельности" (№160987-8) размещен в электронной базе данных парламента. Авторы документа – глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков и вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев.

Лимит, в рамках которого не будет взиматься банками комиссия, предлагается установить для переводов средств физлиц со счетов, в том числе с использованием системы быстрых платежей (СБП) и финансовых платформ.

При этом эти нормы, как следует из законопроекта, не будут распространяться на операции с использованием платежных карт, осуществляемые по правилам эмитировавших эти карты платежных систем.

Такие изменения в закон предлагается внести для пресечения возможности создания банками заградительных условий для свободного перемещения физлицами денежных средств между кредитными организациями, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина в декабре 2021 года заявила о рассмотрении возможности отмены комиссий за переводы гражданами средств между счетами в разных банках в пределах 1,4 млн рублей.

"Такие комиссии часто могут быть барьером для того, чтобы люди свободно распоряжались своими деньгами и выбирали те банки, где ставки по депозитам для них более привлекательные. Поэтому мы сейчас обсуждаем инициативу, чтобы в рамках, допустим, 1,4 млн рублей, застрахованной суммы, переводы с собственного счета на свой же счет в другом банке были без комиссии. И, на наш взгляд, это улучшит конкуренцию среди банков, а помимо всего прочего, усилит трансмиссию денежно-кредитной политики", - сообщила тогда Набиуллина.

Сейчас по системе быстрых платежей граждане могут перевести бесплатно в месяц 100 тыс. рублей.