Ставку пошлины на ввоз фанеры из недружественных стран повысили до 50% с 9-12%

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Ставка ввозной таможенной пошлины на фанеру из недружественных стран до конца 2023 года будет составлять 50%. Такое решение приняло правительство, правительством, сообщила пресс-служба Минэкономразвития.

До сих пор пошлина на импорт фанеры составляла 9-12%, в зависимости от вида фанеры, уточнили в министерстве.

"По информации Минпромторга России, реализация данной меры позволит увеличить использование отечественной древесины в производстве фанеры, что будет способствовать реализации задачи, поставленной правительством РФ по дальнейшему увеличению глубокой переработки древесины", - отмечается в пресс-релизе.

Ожидается, что ограничение импорта приведет к увеличению загрузки отечественных фанерных производств, что "в текущих условиях позволит сохранить отраслевые кадры, защитить капиталовложения и продолжить дальнейшую работу по развитию отрасли".

Также правительство установило до конца года 35%-ю ставку пошлины на строительные детали из полиуретана, ввозимые из недружественных стран (сейчас составляет 6,5%).

Тем же решением правительства увеличена импортная пошлина на очищенный глицерин до 35% с 5%. Как отметили в Минэкономразвития со ссылкой на Минпромторг, "на рынок начали поставлять очищенный глицерин по заниженной стоимости, что вызвало сложности для продажи отечественной продукции". "Введение данной меры позволит предприятиям составить здоровую ценовую конкуренцию на рынке, обеспечить потребителей качественным товаром, а также продолжить вкладывать средства в дальнейшее технологическое развитие", - полагают в министерстве.

Все решения о повышении ставки вступят в силу через 7 дней после официального опубликования решения правительства.