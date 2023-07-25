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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:18

В саммите Россия-Африка примут участие представители 49 стран африканского континента

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - В саммите Россия-Африка примут участие представители 49 стран африканского континента, причем 17 из них - на уровне первых лиц государства, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Свое участие подтвердили 49 стран из 54. При этом больше половины - 27 - на уровне первых и вторых лиц. Семнадцать глав государств, пять вице-президентов, четыре главы правительства, один глава парламента", - сказал Ушаков журналистам.

По его словам, еще семнадцать государств представлены на уровне вице-премьеров и министров, в основном глав дипломатических ведомств, пять стран будут представлены на уровне послов.

Ушаков отметил, что на саммите будут присутствовать руководители практически всех региональных африканских организаций, в том числе Африканского союза.

Второй саммит и экономический форум "Россия-Африка" пройдут 27-28 июля в Санкт-Петербурге.

Африка Юрий Ушаков
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