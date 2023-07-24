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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:39

Президент ЮАР на саммите "Россия-Африка" планирует обсудить мирный план по Украине

Президент ЮАР на саммите "Россия-Африка" планирует обсудить мирный план по Украине
Президент ЮАР Сирил Рамафоса
Фото: AP/ТАСС

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Президент ЮАР Сирил Рамафоса в ходе предстоящего саммита "Россия-Африка" рассчитывает обсудить идеи по урегулированию конфликта на Украине, сообщает в понедельник Financial Times со ссылкой на южноафриканских официальных лиц.

"Президент ЮАР Сирил Рамафоса будет использовать свое участие в саммите для продвижения мирного плана, который он и три других африканских президента представили во время поездок в Киев и Москву в июне", - говорится в сообщении.

Второй саммит и экономический форум "Россия-Африка" пройдут 27-28 июля в Санкт-Петербурге. Около 50 стран уже подтвердили свое участие в мероприятии.

16 июня делегация африканских лидеров посетила Киев, где провела переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Затем делегация прибыла в Россию, где президент РФ Владимир Путин обсудил с ними проблемы украинского кризиса. Встреча президента с главами африканских государств продлилась почти три часа.

Владимир Путин Сирил Рамафоса ЮАР Украина
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