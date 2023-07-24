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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:57

Комплексную декларацию планируется принять по итогам саммита Россия-Африка

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Пакет соглашений, ряд совместных заявлений и комплексную декларацию планируется принять по итогам предстоящего второго саммита Россия-Африка, сообщил президент РФ Владимир Путин.

"Хотел бы еще раз подчеркнуть, что мы придаём большое значение предстоящему второму саммиту Россия-Африка. По его итогам планируется принять комплексную декларацию, ряд совместных заявлений, утвердить план действий Форума партнерства Россия-Африка на период до 2026 года", - говорится в его статье "Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего", размещенной на сайте Кремля.

"Готовится к подписанию весомый пакет межправительственных и межведомственных соглашений и меморандумов с отдельными государствами и региональными объединениями континента", - сообщил российский президент.

Он подчеркнул, что, "несмотря на санкции, Россия будет и дальше энергично работать над организацией поставок в Африку зерна, продовольствия, удобрений и не только".

"Мы высоко ценим и продолжим динамично развивать всю палитру экономических связей с Африкой - и с отдельными государствами, и с региональными интеграционными объединениями, и, конечно же, с Африканским союзом", - отметил Путин.

"Приветствуем стратегический курс этой организации на дальнейшую экономическую интеграцию и формирование Африканской континентальной зоны свободной торговли. Готовы налаживать прагматические, взаимовыгодные связи, в том числе по линии Евразийского экономического союза. Настроены также на активизацию сотрудничества и с другими региональными объединениями континента", - сказано в статье.

Глава государства также заявил, что Россия планирует и дальше оказывать помощь в подготовке национальных кадров для африканских государств. "В наших общих интересах вывести на новый, более высокий уровень сотрудничество в гуманитарной сфере, в области культуры, спорта, средств массовой информации", - подчеркнул он.

Россия Владимир Путин Африка
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