Российские военные сообщили об авиаударе по ВСУ на купянском направлении

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Российская авиация нанесла два удара по позициям вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки войск "Запад" Сергей Зыбинский.

"В ходе боевых действий на купянском направлении экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 группировки войск "Запад" нанес два авиационных удара по пунктам временной дислокации, сосредоточению вооружения и военной техники подразделений 14-й и 43-й отдельно механизированных бригад в районе населенного пункта Петропаловка и урочища Волчий", - сказал Зыбинский.

По его словам, в районе населенного пункта Богуславка нанесен удар реактивной системой залпового огня "Смерч" по сосредоточению живой силы и огневых средств подразделения 43-й отдельно механизированной бригады ВСУ.

Он сообщил, что общие потери армии Украины составили: "более взвода живой силы, один боевой бронированный автомобиль, два автомобиля "КАМАЗ" и один пикап".

"В ходе контрбатарейной борьбы артиллерией группировки уничтожен минометный расчет противника в районе населенного пункта Новоселовское", - заявил начальник пресс-центра группировки войск "Запад".

По данным Зыбинского, средствами противовоздушной обороны уничтожены четыре беспилотника украинского производства "Фурия" и "Эльф".