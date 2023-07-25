Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:30

Российские военные сообщили об авиаударе по ВСУ на купянском направлении

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Российская авиация нанесла два удара по позициям вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки войск "Запад" Сергей Зыбинский.

"В ходе боевых действий на купянском направлении экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 группировки войск "Запад" нанес два авиационных удара по пунктам временной дислокации, сосредоточению вооружения и военной техники подразделений 14-й и 43-й отдельно механизированных бригад в районе населенного пункта Петропаловка и урочища Волчий", - сказал Зыбинский.

По его словам, в районе населенного пункта Богуславка нанесен удар реактивной системой залпового огня "Смерч" по сосредоточению живой силы и огневых средств подразделения 43-й отдельно механизированной бригады ВСУ.

Он сообщил, что общие потери армии Украины составили: "более взвода живой силы, один боевой бронированный автомобиль, два автомобиля "КАМАЗ" и один пикап".

"В ходе контрбатарейной борьбы артиллерией группировки уничтожен минометный расчет противника в районе населенного пункта Новоселовское", - заявил начальник пресс-центра группировки войск "Запад".

По данным Зыбинского, средствами противовоздушной обороны уничтожены четыре беспилотника украинского производства "Фурия" и "Эльф".

Россия Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Путин заявил о необходимости системной работы по расследованию терактов против граждан РФ

Путин заявил о необходимости системной работы по расследованию терактов против граждан РФ

Пропавшая группа школьников из Москвы вышла на связь с мурманскими спасателями

Что произошло за день: понедельник, 24 июля

Подготовлен проект указа о выплате 100 тыс. руб. на каждого пострадавшего в ходе СВО ребёнка

Подготовлен проект указа о выплате 100 тыс. руб. на каждого пострадавшего в ходе СВО ребёнка

Путин подписал закон о запрете смены пола

Апелляционный суд 31 июля рассмотрит жалобу на приговор Кара-Мурзе за госизмену

Госдума рассмотрит поправки о повышении призывного возраста в двух чтениях 25 июля

Госдума рассмотрит поправки о повышении призывного возраста в двух чтениях 25 июля

Президент РФ подписал законы, касающиеся иноагентов

Президент РФ подписал законы, касающиеся иноагентов

Мантуров сообщил о многократном увеличении поставок боеприпасов для армии РФ

Экс-замглавы Росприроднадзора Митволю продлили домашний арест до 25 августа

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });