Минобороны РФ сообщило об отражении атак ВСУ на донецком и красно-лиманском направлениях

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Российские военные за минувшие сутки отразили шесть атак вооружённых сил Украины (ВСУ) на донецком направлении, ещё пять - на красно-лиманском, сообщил официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков на брифинге в понедельник.

"В течение суток вооруженные силы Украины предпринимали попытки наступательных действий на донецком и красно-лиманском направлениях. На донецком направлении в результате слаженных действий подразделений "Южной" группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии успешно отражены шесть атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской народной республики и Клещеевка Донецкой народной республики", - сказал Конашенков.

Он сообщил, что пять атак противника отражены на красно-лиманском направлении.

Российские военные за сутки нанесли удары по узлу связи ВСУ в Дзержинске (ДНР), пункту управления и топливохранилищу в Запорожской области, а также четырем оружейным складам, сказал Конашенков.

"В районе населенного пункта Дзержинск Донецкой народной республики поражен узел связи 24-й механизированной бригады ВСУ. Кроме того, в районах населенных пунктов Орехов и Малая Токмачка Запорожской области поражены пункт управления 65-й механизированной бригады ВСУ и склад топлива для военной техники 33-й механизированной бригады ВСУ", - отметил он.

По его словам, помимо этого уничтожено четыре украинских склада с боеприпасами - в Авдеевке (ДНР), Каменском Запорожской области, Крахмальном Харьковской области, Змиевке Херсонской области.

Всего за сутки армия РФ нанесла удары по 102 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 137 районах, сказал Конашенков.

"Кроме того, уничтожено 35 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Коломыйчиха, Куземовка, Тополевка, Кременная, Ковалевка (ЛНР), Березовое, Белогоровка (ДНР), Зеленый Гай, Пятихатки Запорожской области, Новая Каховка и Саги Херсонской области", - заявил официальный представитель Минобороны РФ.

Российские военные нанесли удары по позициям армии Украины на южно-донецком, запорожском, купянском и херсонском направлениях, заявил Конашенков.

"На южно-донецком направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии группировки войск "Восток" нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Макаровка Донецкой народной республики и Левадное Запорожской области", - сказал Конашенков на брифинге в понедельник.

По его словам, на запорожском направлении ударами авиации и огнем артиллерии поражены подразделения вооруженных сил Украины в Запорожской области, также там пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы.

Конашенков сообщил, что на этих направлениях потери армии Украины составили: до 120 военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, а также самоходная гаубица "Гвоздика".

"На купянском направлении активными действиями подразделений, ударами авиации и огнем артиллерии "Западной" группировки войск нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Табаевка и Песчаное Харьковской области", - заявил он.

"Уничтожено до 95 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, а также самоходная артиллерийская установка Cezar французского производства", - сказал представитель военного ведомства.

Конашенков сообщил, что на херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток потери армии Украины составили: до 45 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также две гаубицы Д-30.