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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:23

Социолог Борис Кагарлицкий задержан по делу об оправдании терроризма

Социолог Борис Кагарлицкий задержан по делу об оправдании терроризма
Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Социолог Борис Кагарлицкий (признан в России иноагентом) задержан по делу об оправдании терроризма, сообщил в соцсетях в ночь на четверг его адвокат Сергей Ерохов.

"Вменяют часть 2 статьи 205.2 УК РФ о публичном оправдании терроризма", - уточнил он.

По информации адвоката, уголовное дело находится в производстве УФСБ по Республике Коми и Кагарлицкий был конвоирован в регион. Как ожидается, в ближайшее время суд в Коми изберет Кагарлицкому меру пресечения.

Ерохов считает обвинение "абсурдным" и заверяет, что "в своей деятельности профессор Кагарлицкий никогда не поддерживал и не оправдывал терроризм", а только пытался "показать реальные проблемы, с которыми сталкивается российское государство". Ерохов знает Кагарлицкого "лично и профессионально на протяжении многих лет как исключительно порядочного человека и настоящего интеллектуального лидера левого движения".

"Интерфакс" пока не располагает комментариями правоохранительных органов по задержанию Кагарлицкого.

Кагарлицкий - известный социолог и политолог. В мае 2022 года он был внесен в реестр иноагентов. Основанный им "Институт глобализации и социальных движений" (ИГСД) также признан иноагентом.

Коми Борис Кагарлицкий Сергей Ерохов ФСБ
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