Суд в Сыктывкаре арестовал социолога Кагарлицкого по делу об оправдании терроризма

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Сыктывкарский горсуд в среду удовлетворил ходатайство органов следствия об аресте социолога Бориса Кагарлицкого (признан в России иноагентом), обвиняемого в оправдании терроризма, сообщает пресс-служба суда.

Он будет находиться в СИЗО до 24 сентября. Постановление суда пока в законную силу не вступило.

По версии органов предварительного следствия, Кагарлицкий, являющийся главным редактором интернет-площадки ИА "Рабкор", разместил в открытом доступе информационный материал (видеоролик), направленный на публичное оправдание терроризма.

Ранее сообщалось, что Кагарлицкого задержали по делу о публичном оправдании терроризма (ч.2 ст.205.2 УК РФ) и доставили в столицу Коми.

Его адвокат Сергей Ерохов считает обвинение "абсурдным" и заверяет, что "в своей деятельности профессор Кагарлицкий никогда не поддерживал и не оправдывал терроризм", а только пытался "показать реальные проблемы, с которыми сталкивается российское государство".

Ерохов ранее уточнял, что уголовное дело находится в производстве УФСБ по Республике Коми.

Кагарлицкий - известный социолог и политолог. В мае 2022 года его внесли в реестр иноагентов. Основанный им "Институт глобализации и социальных движений" (ИГСД) также признан иноагентом.