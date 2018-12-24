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В реестр НКО-иноагентов включен "Институт глобализации и социальных движений"

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Некоммерческая организация "Институт глобализации и социальных движений" (ИГСД) включена в реестр иностранных агентов, сообщили в министерстве юстиции.

"Автономная некоммерческая организация "Институт глобализации и социальных движений" включена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента", - говорится в сообщении пресс-службы, размещенном в понедельник на сайте Минюста.

В нем отмечается, что факт соответствия организации признакам некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, установлен в ходе проведения главным управлением Минюста по Москве плановой документарной проверки.

Сайт ИГСД сообщает, что это российская исследовательская организация основана социологом и политологом Борисом Кагарлицким в 2007 году и изучает опыт различных социальных и протестных движений.

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Теги: НКО

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