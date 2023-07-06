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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:25

Россия обменялась с Ираном и КНР списками туроператоров для безвизовых поездок

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Завершена процедура обмена с Китаем и Ираном списками туроператоров, имеющих право организовывать групповые безвизовые поездки, сообщила пресс-служба Минэкономразвития России.

Процедура проводилась в соответствии с двусторонними межправительственными соглашениями с этими странами о безвизовых турпоездках.

В ближайшее время ведомство обещает провести серию вебинаров по правилам реализации механизма безвизовых групповых туристических обменов для участников соглашений и представителей российской туристической отрасли. На сайте министерства размещены информационные материалы, инструкции, типовые документы и списки российских туроператоров, имеющих право устраивать туры в рамках реализации межправсоглашений с Китаем и Ираном.

По условиям соглашения с Китаем, туристы из Китая и России смогут в течение 15 дней пользоваться безвизовым режимом на территории страны пребывания. В Минэкономразвития ранее ожидали, что такие поездки возобновятся в июле.

Иран Минэкономразвития Китай
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