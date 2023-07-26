Ливни, град и шквалистый ветер вновь ожидаются в Туапсинском районе Кубани

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - В пострадавшем из-за сильных осадков Туапсинском районе Краснодарского края снова прогнозируется ухудшение погоды, сообщает в среду пресс-служба районной администрации.

"С 27 по 29 июля в Туапсинском районе ожидаются ливни, град, гроза, шквалистое усиление ветра до 28 м/с, формирование смерчей. Высока вероятность подъема уровня воды в реках и водотоках, возникновения ЧС", - говорится в сообщении.

Первое подтопление в Туапсинском районе произошло 12 июля, затронув 11 населенных пунктов и 41 улицу, второе - 15 июля в Новомихайловском городском поселении.