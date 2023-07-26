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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:18

Спасатели предупредили о возможных смерчах над Черным морем на курортах Кубани

Спасатели предупредили о возможных смерчах над Черным морем на курортах Кубани
Архивное фото
Фото: Zuma\ТАСС

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Штормовое предупреждение из-за непогоды объявлено на территории Краснодарского края, сообщает в среду пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"В течение суток 28 и 29 июля на участке от Анапы до Магри имеется опасность формирования смерчей над морем", - говорится в пресс-релизе.

Ранее сообщалось, что ливни, град и шквалистый ветер вновь ожидаются в Туапсинском районе Кубани, который 12 и 15 июля пострадал от подтоплений.

Краснодарский край Чёрное море Анапа Магри
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