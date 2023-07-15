160 человек эвакуированы из зоны подтопления в Туапсинском районе Кубани

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Спасатели эвакуировали с подтопленных улиц в Туапсинском районе Кубани 160 человек, в пункте временного размещения в настоящее время остаются 65 человек, в том числе 41 ребенок, сообщает в субботу телеграм-канал министерства ГО и ЧС России по краю.

"В Туапсинском районе спасатели эвакуировали с подтопленных улиц 160 человек, в том числе 57 детей. На базе поселковой школы N 35 оборудован пункт временного размещения, в котором находятся 65 человек, из них 41 ребенок", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время вода с подтопленных территорий сошла. Из подвальных помещений откачивают воду.

В поселке Новомихайловском начал работать штаб, где принимают документы для оказания помощи пострадавшим от подтопления, сообщили в администрации Туапсинского района.