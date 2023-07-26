Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:18

Дистрибутор компьютеров OCS выиграл иск против российской структуры HPE на 1,4 млрд рублей

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск дистрибутора компьютерной техники, телеком-оборудования, бытовой техники и электроники OCS Distribution против российской "дочки" Hewlett Packard Enterprise на 1,4 млрд рублей, уведомление опубликовано в карточке дела в среду.

"Иск удовлетворить полностью", - говорится в материалах суда, резолютивная часть пока не опубликована. Дело рассматривалось в закрытом процессе.

ООО "О-Си-Эс-Центр" подало иск против ООО "Хьюлетт Паккард Энтерпрайз" в октябре 2022 года, исковые требования составили почти 1,44 млрд рублей.

HPE поставляла в Россию том числе серверное оборудование, системы хранения данных и специализированное ПО. На фоне начала событий на Украине компания решила окончательно уйти с рынков РФ и Белоруссии, сообщал "Коммерсантъ" в июне 2022 года.

В 2022 году выручка ООО "Хьюлетт Паккард Энтерпрайз" составила 4,6 млрд рублей, сократившись год к году в 2,7 раза. Компания получила чистый убыток в 2 млрд рублей против прибыли в 3,8 млрд рублей за 2021 год.

Арбитражный суд Москвы Hewlett Packard Enterprise Белоруссия OCS HPE
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Спасатели предупредили о возможных смерчах над Черным морем на курортах Кубани

Филиалы детского центра "Артек" откроют в Севастополе и Запорожской области

Филиалы детского центра "Артек" откроют в Севастополе и Запорожской области

Белгородцев освободили от налогов за разрушенную обстрелами недвижимость

Госдума завершила весеннюю сессию

Госдума завершила весеннюю сессию

В Ингушетии хотят запретить жениться без справки от нарколога

В Ингушетии хотят запретить жениться без справки от нарколога

Генпрокуратура РФ заявила, что Илья Сачков выдал гостайну иностранной спецслужбе в 2011 году

Госдума разрешила прокладывать велодорожки и лыжные трассы в лесах

Госдума разрешила прокладывать велодорожки и лыжные трассы в лесах

Госдума приняла закон о запрете регистрироваться на сайтах с иностранной электронной почты

Закон о блокировке машин иностранных перевозчиков за любые нарушения ПДД прошел III чтение

Закон о блокировке машин иностранных перевозчиков за любые нарушения ПДД прошел III чтение

Основатель Group-IB Илья Сачков получил 14 лет колонии за госизмену

Основатель Group-IB Илья Сачков получил 14 лет колонии за госизмену
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });