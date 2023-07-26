Дистрибутор компьютеров OCS выиграл иск против российской структуры HPE на 1,4 млрд рублей

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск дистрибутора компьютерной техники, телеком-оборудования, бытовой техники и электроники OCS Distribution против российской "дочки" Hewlett Packard Enterprise на 1,4 млрд рублей, уведомление опубликовано в карточке дела в среду.

"Иск удовлетворить полностью", - говорится в материалах суда, резолютивная часть пока не опубликована. Дело рассматривалось в закрытом процессе.

ООО "О-Си-Эс-Центр" подало иск против ООО "Хьюлетт Паккард Энтерпрайз" в октябре 2022 года, исковые требования составили почти 1,44 млрд рублей.

HPE поставляла в Россию том числе серверное оборудование, системы хранения данных и специализированное ПО. На фоне начала событий на Украине компания решила окончательно уйти с рынков РФ и Белоруссии, сообщал "Коммерсантъ" в июне 2022 года.

В 2022 году выручка ООО "Хьюлетт Паккард Энтерпрайз" составила 4,6 млрд рублей, сократившись год к году в 2,7 раза. Компания получила чистый убыток в 2 млрд рублей против прибыли в 3,8 млрд рублей за 2021 год.