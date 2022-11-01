Дистрибутор компьютерной техники OCS подал иск против структуры HPE в РФ на 1,4 млрд руб.

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Дистрибутор компьютерной техники, телеком-оборудования, бытовой техники и электроники OCS Distribution подал в Московский арбитраж иск на 1,44 млрд рублей против российской структуры Hewlett Packard Enterprise (HPE), следует из данных картотеки арбитражных дел.

Исковое заявление подано 31 октября. Истцом выступает ООО "О-Си-Эс-Центр", ответчиком - ООО "Хьюлетт Паккард Энтерпрайз".

"Интерфакс" направил запрос в пресс-службу OCS Distribution.

В июне "Коммерсантъ" со ссылкой на письмо CEO HPE Антонио Нери российским партнерам сообщал, что компания приняла решение об окончательном уходе с рынков РФ и Белоруссии на фоне военной операции на Украине.

В Россию HPE поставляла, в том числе серверное оборудование, системы хранения данных и специализированное ПО.

Как следует из данных системы "СПАРК-Интерфакс", в 2021 году выручка ООО "Хьюлетт Паккард Энтерпрайз" составила 12,7 млрд рублей, чистая прибыль - 3,8 млрд рублей.

OCS Distribution основана в 1994 году; специализируется на дистрибуции компьютерной техники, телекоммуникационного, сетевого оборудования, компонентов, систем хранения данных, инфраструктурного ПО, бытовой техники и электроники, гаджетов и др.

ООО "О-Си-Эс-Центр" принадлежит на 100% ООО "Группа Компаний О-Си-Эс", являясь ее крупнейшим активом. В прошлом году выручка ООО "О-Си-Эс-Центр" составила 217,3 млрд рублей, чистая прибыль - 5 млрд рублей.