Дистрибутор компьютерной техники подал в Москве иск к НРЕ на 1,1 млрд рублей

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Дистрибутор компьютерной техники, электроники и ПО "Марвел-Дистрибуция" обратился в Арбитражный суд Москвы с иском к ООО "Хьюлетт Паккард Энтерпрайз" (российская структура Hewlett Packard Enterprise), следует из данных картотеки арбитражных дел.

Иск был подан 13 марта на сумму 1,092 млрд рублей. Истцом выступает ООО "Марвел КТ". Суть иска в картотеке на данный момент не указана. В пресс-службе "Марвел-Дистрибуции" пока не ответили на запрос "Интерфакса".

Это уже не первый крупный иск, поданный в России к НРЕ. В ноябре 2022 года иск на 1,44 млрд рублей к вендору подал дистрибутор OCS Distribution.

В июне 2022 года "Коммерсантъ" со ссылкой на письмо CEO HPE Антонио Нери российским партнерам сообщал, что компания приняла решение об окончательном уходе с рынков России и Белоруссии на фоне спецоперации на Украине.

В Россию HPE поставляла, в том числе, серверное оборудование, системы хранения данных и специализированное ПО.

Как следует из данных системы "СПАРК-Интерфакс", в 2021 году выручка ООО "Хьюлетт Паккард Энтерпрайз" составила 12,7 млрд рублей, чистая прибыль - 3,8 млрд рублей.