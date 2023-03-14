Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:25

Дистрибутор компьютерной техники подал в Москве иск к НРЕ на 1,1 млрд рублей

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Дистрибутор компьютерной техники, электроники и ПО "Марвел-Дистрибуция" обратился в Арбитражный суд Москвы с иском к ООО "Хьюлетт Паккард Энтерпрайз" (российская структура Hewlett Packard Enterprise), следует из данных картотеки арбитражных дел.

Иск был подан 13 марта на сумму 1,092 млрд рублей. Истцом выступает ООО "Марвел КТ". Суть иска в картотеке на данный момент не указана. В пресс-службе "Марвел-Дистрибуции" пока не ответили на запрос "Интерфакса".

Это уже не первый крупный иск, поданный в России к НРЕ. В ноябре 2022 года иск на 1,44 млрд рублей к вендору подал дистрибутор OCS Distribution.

В июне 2022 года "Коммерсантъ" со ссылкой на письмо CEO HPE Антонио Нери российским партнерам сообщал, что компания приняла решение об окончательном уходе с рынков России и Белоруссии на фоне спецоперации на Украине.

В Россию HPE поставляла, в том числе, серверное оборудование, системы хранения данных и специализированное ПО.

Как следует из данных системы "СПАРК-Интерфакс", в 2021 году выручка ООО "Хьюлетт Паккард Энтерпрайз" составила 12,7 млрд рублей, чистая прибыль - 3,8 млрд рублей.

Арбитражный суд Москвы Марвел Дистрибуция Hewlett Packard Enterprise Хьюлетт Паккард Энтерпрайз
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Госдуму внесли законопроект об упрощении процедуры признания бойцов пропавшими без вести

"АвтоВАЗ" намерен минимизировать долговую нагрузку в рамках стратегии развития до 2030 г.

"АвтоВАЗ" намерен минимизировать долговую нагрузку в рамках стратегии развития до 2030 г.

Дума приняла законы о наказании за дискредитацию формирований, содействующих ВС РФ

Дума приняла законы о наказании за дискредитацию формирований, содействующих ВС РФ

В Кремле назвали жестом доброй воли со стороны РФ продление "зерновой сделки"

В Кремле надеются, что Путин проведет "прямую линию" с россиянами в этом году

В Кремле надеются, что Путин проведет "прямую линию" с россиянами в этом году

В комиссии РАН согласились с предложением писать "Холокост" с заглавной буквы

Сеть Papa John's в России планирует развиваться отдельно от американского холдинга

Сеть Papa John's в России планирует развиваться отдельно от американского холдинга

Что произошло за день: понедельник, 13 марта

Транзитные полеты над Россией в 2022 году сократились на 59%

В МИД РФ заявили, что Россия не будет против продления "зерновой сделки" на 60 дней

В МИД РФ заявили, что Россия не будет против продления "зерновой сделки" на 60 дней
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });