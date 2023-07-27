ФСБ предотвратила теракт на корабле Черноморского флота с высокоточным вооружением

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - ФСБ РФ сообщила о задержании завербованного украинской спецслужбой российского военнослужащего, готовившего теракт на корабле Черноморского флота.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена попытка спецслужб Украины совершить террористический акт на одном из кораблей Черноморского флота, несущем высокоточное ракетное вооружение", - заявили в спецслужбе.

Там сообщили, что задержан "завербованный украинской спецслужбой военнослужащий Военно-морского флота Российской Федерации, у которого изъято два самодельных взрывных устройства общей массой 1 кг в тротиловом эквиваленте".

Также задержанный подозревается в передаче Украине сведений, составляющих государственную тайну, сообщили в ФСБ.

"Принимается решение о возбуждении уголовных дел по статьям 205 ("террористический акт"), 222.1 ("незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств"), 275 ("государственная измена"), 283 ("разглашение сведений, составляющих государственную тайну") УК России", - добавили в спецслужбе.

По данным статьям задержанному военнослужащему может грозить пожизненное заключение.