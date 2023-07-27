Один из находившихся в разбившемся на Алтае вертолете с туристами не получил никаких травм

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - В МЧС РФ уточнили, что одному человеку из числа находившихся на борту частного вертолета Ми-8, разбившегося в четверг на Алтае, даже не потребовалось обращаться за помощью к медикам.

"По уточненной информации, на борту находилось 16 человек. Из них девять пострадали, шесть погибли. Один человек в медицинской помощи не нуждается", - говорится в сообщении министерства.

Ранее сообщалось о шести погибших и десяти пострадавших в результате крушения Ми-8.

Как сообщили "Интерфаксу" в администрации Усть-Коксинского района республики, у пострадавших переломы и ожоги до 90% тела.

Для эвакуации пострадавших в лечебные учреждения вылетел вертолет санитарной авиации территориального центра медицины катастроф, сообщил Минздрав РФ в телеграм-канале.

Вертолет Ми-8 с туристами потерпел крушение в четверг в Республике Алтай в районе села Тюнгур Усть-Коксинского района при заходе на посадку из-за того, что задел электрические провода. Вертолет сгорел и полностью разрушен.

Росавиация сообщила, что потерпевший крушение вертолет Ми-8 принадлежит авиакомпании "Алтай Авиа" и что он перевозил экскурсионную группу.

Возбуждено уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).