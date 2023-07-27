Уголовное дело возбуждено по факту крушения вертолета на Алтае

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Следователи Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР устанавливают обстоятельства жесткой посадки вертолета Ми-8 в республике Алтай, в результате которой погибли шесть человек, сообщает пресс-служба ведомства.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта), сказано в сообщении.Следователи-криминалисты Восточного межрегионального следственного управления на транспорте выехали на место происшествия для установления всех обстоятельств произошедшего.

Ранее в МЧС сообщили, что Ми-8 потерпел крушение в Республике Алтай в районе села Тюнгур Усть-Коксинского района при заходе на посадку из-за того, что задел электрические провода. По данным ведомства, шестеро погибли, семь человек получили травмы.

В МЧС сообщали о 13 находившихся на борту людях. По данным Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, на борту находились 12 пассажиров и три члена экипажа. В администрации Усть-Коксинского района республики "Интерфаксу" сообщили, что на борту были 16 человек, шестеро погибли, остальные получили травмы.

В администрации сообщали, что, по последним данным, помимо шести погибших, десять человек получили травмы при крушении вертолета.

"Наш сотрудник выезжал на место. Около вертолета лежали десять пострадавших. Еще шестеро, которые находились в вертолете, погибли. У пострадавших переломы и ожоги до 90% тела", - сказал собеседник агентства.

Росавиация сообщила, что вертолет Ми-8, который потерпел крушение в Республике Алтай, принадлежит авиакомпании "Алтай Авиа" и что полет выполнялся с целью перевозки экскурсионной группы.