Поправки о повышении в 133 раза пошлины на телеком-лицензии приняты в I чтении

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект об увеличении пошлины за предоставление операторам связи лицензии на осуществление деятельности с 7,5 тысячи рублей до 1 млн рублей.

Профильный думский комитет (по бюджету) и комитет-соисполнитель (по защите конкуренции) поддержали концепцию, но намерены ко второму чтению добиться снижения размера пошлины.

Законопроект № 254008-8 подготовили в Минцифры. Правительство внесло его в парламент в конце декабря 2022 года.

Сейчас пошлина за выдачу лицензии в области оказания услуги связи составляет 7,5 тысячи руб.

Законопроект предлагает отдельно прописать в Налоговом кодексе пункт о том, что пошлина на выдачу лицензии операторам связи, которые соблюдают требование об установке системы оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ), будет 1 млн рублей с 1 января 2024 года. При этом операторы связи должны устанавливать на свои сети COPM с лета 2018 года, то есть они должны выделить емкости для хранения трафика (текстовые и телефонные разговоры, контент сообщений) и хранить их в течение от 30 дней до полугода.

Как сообщал ряд СМИ, операторы из-за технических и финансовых трудностей, связанных с введением системы, стали вырабатывать механизмы, позволяющие отложить внедрение системы. Одни из них - добровольное прекращение лицензии и получение новой, в результате чего внедрение COPM откладывается. Так, административный штраф за неисполнение обязанности по реализации требований СОРМ для компаний составляет от 300 тысяч до 500 тысяч рублей, а за повторное нарушение - от 2 млн до 6 млн рублей.

При этом после получения новой лицензии (за 7,5 тысячи рублей) оператор в срок до 6 месяцев разрабатывает планы внедрения СОРМ. С момента получения лицензии на оказание услуг связи до момента реализации СОРМ и появления у Роскомнадзора права на плановую проверку выполнения лицензионных требований может пройти от 1 года до 3 лет. В итоге становится выгоднее прекратить действие лицензии, получить новую и отложить внедрение COPM.

Ранее Минцифры уже предлагало наказывать операторов связи оборотными штрафами за отказ внедрять СОРМ, но в итоге до парламента дошел только законопроект об увеличении пошлины. "Увеличение госпошлины до 1 млн рублей не позволит операторам, нарушающим законодательство, с легкостью получать новые лицензии. Стоимость лицензии станет стоп-фактором для нарушителей и защитит граждан от сомнительных услуг", - поясняло министерство суть инициативы.

Комитет по защите конкуренции Госдумы поддержал законопроект, но указал, что увеличение размера пошлины приведет к росту финансовой нагрузки на операторов связи, которая будет "переложена" на конечного потребителя, что снизит доступность услуг связи. "Также проектируемая мера в предлагаемой редакции приведет к недопущению на рынок телекоммуникационных услуг новых хозяйствующих субъектов, в том числе добросовестно осуществляющих соответствующую деятельность, что является признаком ограничения конкуренции и создает риск монополизации соответствующей деятельности", - говорилось в заключении комитета.

Как говорила первый зампред комитета по бюджету Ольга Ануфриева, комитет по защите конкуренции предложил уменьшить размер пошлины как минимум до 500 тысяч руб. По ее словам, ко второму чтению документ нужно доработать, скорректировав размер пошлины до обоснованной.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2024 года.