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В Москве на выборах в сентябре применят переносные терминалы для ДЭГ

В Москве на выборах в сентябре применят переносные терминалы для ДЭГ
Фото: Бобылев Сергей/ТАСС

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Мосгоризбирком 27 июля утвердил использование на предстоящих выборах мэра переносных и стационарных терминалов электронного голосования.

"Основное новшество в этом году - появляются терминалы электронного голосования двух видов - терминалы электронного голосования стационарные, которые расположены на территории участков, и терминалы электронного голосования переносные. Первые обеспечивают возможность проголосовать без использования бумажных бюллетеней тем избирателям, которые пришли на участки, а вторые - обеспечить возможность проголосовать избирателям на дому с использованием переносного терминала без бумажного бюллетеня", - сообщил на заседании комиссии зампредседателя МГИК Дмитрий Реут.

Проголосовать с помощью переносного терминала электронного голосования вправе избиратель, который "внесен в список избирателей конкретного избирательного участка". У избирателей, голосующих на дому, останется возможность проголосовать и с помощью традиционного бумажного бюллетеня.

На избирательных участках также можно будет проголосовать традиционным способом.

Время проведения ДЭГ будет соответствовать времени проведения голосования - с 8:00 8 сентября до 20:00 10 сентября.

Выборы мэра Москвы пройдут в Единый день голосования, 10 сентября. По решению Мосгоризбиркома, голосование будет проходить в течение трех дней - с 8 по 10 сентября. Также в столице пройдут выборы депутатов в 13 муниципальных образованиях в новой Москве.

Мосгоризбирком Дмитрий Реут ДЭГ Москва
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