Мосгоризбирком будет использовать новые терминалы ДЭГ на выборах мэра и в дальнейшем

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Новые терминалы для электронного голосования, которые будут использоваться на выборах мэра Москвы в сентябре 2023 года, также будут применяться и на других выборах в будущем, сообщил "Интерфаксу" зампред Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

"Я думаю, что в будущем тоже будут применяться", - ответил он на вопрос о дальнейших планах использовать эти терминалы.

По словам Реута, на предстоящих выборах мэра Москвы на каждом избирательном участке в столице будет установлено несколько таких терминалов: "На каждом участке - по две-три штуки". Для этого не потребуется расширения числа сотрудников избирательных комиссий. Действующие сотрудники комиссий будут проходить дополнительное обучение, пояснил зампред МГИК.

Выборы мэра Москвы планируется провести 10 сентября.

О планах установить на каждом участке в Москве терминалы электронного голосования, которые будут сразу отправлять данные в систему ДЭГ, ранее сообщил "Коммерсантъ".