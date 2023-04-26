Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:09

Мосгоризбирком будет использовать новые терминалы ДЭГ на выборах мэра и в дальнейшем

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Новые терминалы для электронного голосования, которые будут использоваться на выборах мэра Москвы в сентябре 2023 года, также будут применяться и на других выборах в будущем, сообщил "Интерфаксу" зампред Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

"Я думаю, что в будущем тоже будут применяться", - ответил он на вопрос о дальнейших планах использовать эти терминалы.

По словам Реута, на предстоящих выборах мэра Москвы на каждом избирательном участке в столице будет установлено несколько таких терминалов: "На каждом участке - по две-три штуки". Для этого не потребуется расширения числа сотрудников избирательных комиссий. Действующие сотрудники комиссий будут проходить дополнительное обучение, пояснил зампред МГИК.

Выборы мэра Москвы планируется провести 10 сентября.

О планах установить на каждом участке в Москве терминалы электронного голосования, которые будут сразу отправлять данные в систему ДЭГ, ранее сообщил "Коммерсантъ".

ДЭГ Дмитрий Реут Мосгоризбирком Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ФСБ сообщила о предотвращении теракта в военно-морском госпитале в Симферополе

Путин и Пашинян обсудили обстановку вокруг Лачинского коридора

Совокупный долг банкротов в РФ в 2022 году вырос в 1,3 раза, до 2,1 трлн рублей

Новак сообщил, что перенаправить в Азию удалось около 20% нефти для Европы

Новак сообщил, что перенаправить в Азию удалось около 20% нефти для Европы

Рекордные 90 млрд руб. взыскали в казну с коррумпированных чиновников в РФ в 2022 г.

Рекордные 90 млрд руб. взыскали в казну с коррумпированных чиновников в РФ в 2022 г.
Пандемия коронавируса

Роспотребнадзор пока не собирается вводить ограничения из-за выявления в стране "Арктура"

Роспотребнадзор пока не собирается вводить ограничения из-за выявления в стране "Арктура"

Росимущество разъяснило передачу ему под управление активов Fortum и Uniper

Росимущество разъяснило передачу ему под управление активов Fortum и Uniper

Один человек погиб в результате пожара в уральском поселке Сосьва

Минфин опроверг обсуждение изменения топливного демпфера

В свердловском поселке Висим потушили пожар

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });