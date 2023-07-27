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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:09

При крушении вертолета на Алтае, по уточненным данным, погибли четыре человека

Еще десять человек пострадали, сообщает МЧС России

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Четыре человека погибли и 10 пострадали в результате крушения вертолета Ми-8 на Алтае, уточняет МЧС РФ в четверг.

"Двум людям медицинская помощь не потребовалась", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее сообщалось о шестерых погибших и десяти пострадавших.

Между тем МИД Белоруссии сообщил о том, что в числе погибших в крушении - белорусская гражданка.

Как сообщалось, вертолет Ми-8 с туристами потерпел крушение в четверг в районе села Тюнгур Усть-Коксинского района Республики Алтай при заходе на посадку, задев электрические провода. Вертолет сгорел и полностью разрушен. На борту было 16 человек.

По данным администрации Усть-Коксинского района, у пострадавших переломы и ожоги до 90% тела.

Росавиация сообщила, что вертолет принадлежит авиакомпании "Алтай Авиа", полет выполнялся с целью перевозки экскурсионной группы.

Возбуждено уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Республика Алтай
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