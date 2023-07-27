От оказания услуг к партнерству: представители РФ и Африки обсудили сотрудничество в космосе

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Дискуссия "Россия - Африка: космические технологии для ускорения развития экономики и повышения уровня жизни населения" прошла на полях второго форума "Россия-Африка" в Санкт-Петербурге. В ее ходе представители космических агентств и научных институтов России и африканских стран обменялись мнениями о приоритетах в области освоения космоса, перспективах и потенциале такого сотрудничества.

Открывая дискуссию, глава "Роскосмоса" Юрий Борисов отметил, что африканский континент проходит этап бурного развития, весь спектр космических услуг, в первую очередь обеспечение телекоммуникационными услугами, цифровым ТВ, дистанционное зондирование земли, интересует практически все страны региона.

Борисов сообщил, что Россия готова предоставить широкий спектр услуг для африканских коллег, от разработки и производства автоматических аппаратов и ракет-носителей до пусковых услуг и пилотируемых программ, такие услуги уже пользуются высоким спросом.

"Мы также уделяем огромное внимание вопросам подготовки кадров нашим африканским коллегам, потому что это будущее, африканские коллеги хорошо это понимают. Считаю, что у нас неплохие перспективы по взаимоотношениям в будущем. В отличие от предыдущих лет мы начинаем переходить к вопросам технологического партнерства, это более широкий и глубокий круг взаимодействия, чем просто оказание конкретных услуг. Это всеобъемлющий, системный подход, который обеспечивает динамичное развитие наших африканских коллег", - сказал глава "Роскосмоса".

Он добавил, что консолидация на африканском континенте набирает обороты, десяток стран изъявил желание войти в Африканское космическое агентство, которое, вероятно, начнет функционировать уже в следующем году. "Это говорит о том, что африканские страны заинтересованы в унификации и стандартизации подходов при реализации космических услуг, мы всячески поддерживаем это направление", - отметил Борисов.

Вице-президент Российской академии наук Сергей Чернышов, в свою очередь, сообщил, что взаимодействие с африканскими партнерами в сфере науки в последнее время также оживилось. "Радует то, что мы наблюдаем сдвиг от финансирования конкретных проектов по разработке спутников или инфраструктуры, до участия, а может и инициации (африканскими странами) своих собственных исследований или исследований в кооперации, это более глубокое погружение в научное направление", - добавил Чернышов.

По его словам, Россия открыта к более широкому взаимодействию в области фундаментальных исследований, связанных с космической тематикой. Прикладные сферы использования исследований включают развитие минерально-сырьевой базы, поиск и разработка нетрадиционных запасов энергоресурсов, безопасная разработка недр, прогнозирование опасных природных и техногенных явлений, отметил вице-президент РАН.

Директор Инженерной академии Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы Юрий Разумный сообщил, что в настоящее время в РУДН обучается более 2 тысяч студентов из 54 стран Африки, в том числе подготовка ведется по профильным космическим специальностям, таким как разработка малых спутников, управление космическими аппаратами и другим.

Кроме того, за последние несколько лет в рамках коротких образовательных программ Инженерная академия подготовила более 200 специалистов Нигерийского космического агентства в области интерпретации спутниковых данных, добавил он. По словам Разумного, РУДН совместно с другими вузами готов содействовать созданию Африканского космического агентства.

Представители африканских стран в ходе дискуссии подтвердили как высокий уровень заинтересованности в сотрудничестве с Россией в космической сфере, так и ключевой характер вопроса подготовки профильных кадров. Так, заместитель директора национального агентства по космическим исследованиям и развитию Нигерии Фрэнсис Чизеа отметил, что космическая отрасль страны ориентирована на международное сотрудничество с дружественными государствами по всему миру, так как это позволяет развивать собственную программу быстрее, чем если бы космическая программа развивалась самостоятельно.

"На протяжении этих лет мы сотрудничали с коллегами из Российской Федерации, а также близко сотрудничали с африканским сообществом в различных отраслях науки", - сказал он, отметив, что считает такое сотрудничество плодотворным.

Исполняющий обязанности гендиректора национального геопространственного и космического агентства Зимбабве Пианос Гвеме в своем выступлении сообщил, что деятельность его агентства нацелена прежде всего на улучшение уровня жизни в Зимбабве, и для этого стране необходимы профессионалы. В связи с этим Зимбабве тесно сотрудничает с Роскосмосом и учебными заведениями для подготовки кадров и проведения совместных исследований.

"Мы понимаем важность устойчивого взаимодействия с российскими институтами для того, чтобы создать в Зимбабве технологический хаб, чтобы у нас были центры для осуществления инженерных работ, проведения зондирования и других критически важных работ, связанных с космосом. Мы действительно создаем новый потенциал и ключевую, необходимую структуру для развития этого сектора", - заключил Гвеме.

Выступавший по видеосвязи гендиректор Алжирского космического агентства Аззедин Оусседик также отметил конструктивное сотрудничество в области космоса как с Россией, так и с другими странами Африки, совместно с которыми Алжир стремится к созданию африканского спутника и Африканского космического агентства.

"Мы в достаточной степени мобилизованы и надеемся, что продвинемся в этом направлении, чтобы развивать те направления в освоении космического пространства и использовании космических технологий, в которых заинтересована именно Африка. В частности, это телекоммуникации. Мы благодарны тому, что можем использовать встречу Россия-Африка для развития совместного исследования космоса", - сказал он.

Исполнительный директор Южно-Африканского национального космического агентства Хумбулани Мудау подчеркнул, что страны Африки во взаимодействии в космической отрасли с такими партнерами, как Россия, должны действовать как единая структура, иметь инфраструктуру, которая позволит участвовать в совместных программах.

"Потенциал, который наш континент имеет, каждая страна в Африке имеет, может быть только усилен, если мы будем работать вместе, как единый коллектив. Тогда мы сможем вносить свой вклад в развитие будущих поколений", - сказал Мудау.

Завершая дискуссию, Борисов подчеркнул, что спрос на космические услуги всех видов реален, "есть предмет для нашей работы как в многостороннем, так и в двустороннем формате". "Будем продолжать работать с нашими африканскими коллегами", - заключил глава "Роскосмоса".