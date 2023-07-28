Черноморский флот РФ провел учение с пусками ракет по судну-мишени

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Российские военные провели учение с практическими пусками нескольких типов ракет по судну-мишени в западной части Черного моря, сообщил в пятницу Черноморский флот (ЧФ) РФ.

"В ходе учения были выполнены практические пуски противокорабельных ракет берегового базирования "Уран", а также ракет морского и воздушного базирования "Москит" и Х-31А соответственно по судну-мишени, находившемуся в западной части акватории Черного моря", - сообщила пресс-служба ЧФ.

По ее данным, в учении задействовали ракетные катера "Ивановец" и Р-60, истребители Су-30СМ и береговые ракетные комплексы "Бал".

"Стрельбы выполнены успешно, боевые части ракет в расчетное время поразили судно-мишень прямыми попаданиями", - говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что учение прошло в соответствии с планом боевой подготовки ЧФ.

19 июля российские военные заявили, что в связи с прекращением "зерновой сделки" сворачивается гуманитарный коридор в Черном море, с 00:00 мск 20 июля все суда, идущие в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов.

21 июля в Минобороны РФ сообщили, что Черноморский флот провел учение по изоляции района, временно закрытого для судоходства.

"В ходе совместного учения корабли и авиация флота отработали действия по изоляции района, временно закрытого для судоходства, а также выполнили комплекс мероприятий по задержанию судна-нарушителя", - говорилось в сообщении Минобороны РФ от 21 июля. Тогда российские военные сообщили, что в ходе учения выполнены практические пуски противокорабельных крылатых ракет.

Москва не стала продлевать "зерновую сделку" и 17 июля направила Анкаре, Киеву и ООН свои возражения.

"Зерновую сделку" заключили в Стамбуле 22 июля 2022 года. При участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание двух документов - по созданию коридора для вывоза зерна из трех украинских портов (Черноморска, Одессы и Южного) и по снятию барьеров для экспорта российского продовольствия и удобрений. Действие инициативы продлевали в ноябре 2022 года на 120 дней, до марта, затем еще дважды - на два месяца. Срок действия сделки истек 17 июля.