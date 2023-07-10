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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:40

РФ готова предоставить Венгрии отсрочку по начисленным с весны 2022г процентам

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Правительство РФ подготовило предварительно проработанный с властями Венгрии протокол к соглашению о кредите на строительство АЭС Пакш-2. Он подразумевает предоставление отсрочки по начисленным с 1 марта и до вступления документа в силу процентам за кредит на строительство, говорится в опубликованном на выходных распоряжении российского правительства.

Также под отсрочку подпадают комиссии от неиспользованной суммы кредита в 2021-2022 гг.

Платежи по кредиту, согласно документу, должны осуществляться в евро со счета венгерской стороны в российском банке.

Парламент Венгрии в 2009 г. одобрил расширение единственной действующей в стране АЭС Пакш, построенной по советскому проекту, за счет возведения еще двух энергоблоков. Стоимость проекта оценивалась в 12,5 млрд евро. В 2014 г. Москва и Будапешт заключили соглашение о предоставлении долгосрочного кредита в размере до 10 млрд евро на возведение АЭС.

В конце августа 2022 г. Управление по атомной энергетике Венгрии выдало "Росатому" разрешение на возведение V и VI энергоблоков АЭС Пакш. А в мае 2023 г. уже Еврокомиссия одобрила поправки к соглашениям о строительстве и финансировании объекта.

В "Росатоме" сообщали, что первый бетон на площадке АЭС может быть залит в 2024 г.

Будапешт Еврокомиссия Правительство РФ
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