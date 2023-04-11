Глава МИД Венгрии призвал "Росатом" ускорить строительство АЭС "Пакш-2"

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Глава МИД Венгрии Петер Сийярто после встречи в Москве с главой госкорпорации "Росатом" Алексеем Лихачевым призвал ускорить строительство АЭС "Пакш-2", чтобы обеспечить Венгрии защиту от колебаний цен на энергорынке.

"Нам нужно добиваться того, чтобы АЭС "Пакш-2" построили как можно скорее, несмотря на все трудности, поскольку, чем быстрее построят новые блоки, тем скорее мы будем защищены от совершенно безумных колебаний цен на международном энергетическом рынке", - написал министр в соцсетях.

"Росатом" в Telegram сообщил, что Лихачев и Сийярто провели встречу, "обсудили дальнейшие шаги по реализации проекта строительства АЭС "Пакш-2", а также другие аспекты комплексного сотрудничества в атомной сфере".

Как уточняет "Росатом", сейчас на площадке будущей станции идут "подготовительные работы по возведению вспомогательных зданий и сооружений". Также компания продолжает процесс получения лицензий на отдельные работы. Основную лицензию выдали, как сообщалось, летом прошлого года.

Ранее венгерский министр объявил, что прибыл в Москвы на переговоры с Лихачевым и с вице-премьером Александром Новаком.

В конце августа 2022 года Управление по атомной энергетике Венгрии выдало "Росатому" разрешение на строительство V и VI энергоблоков АЭС "Пакш". Заливка первого бетона ожидается осенью 2023 г.

Сейчас на единственной в Венгрии АЭС "Пакш", построенной по советскому проекту, работают четыре энергоблока с реакторами типа ВВЭР-440 общей мощностью порядка 2 ГВт. Парламент Венгрии в 2009 года одобрил сооружение двух новых энергоблоков этой АЭС, но на сроки строительства повлияло затянувшееся разбирательство Европейской комиссии.

Сообщалось, что стоимость этого проекта составляет около 12,5 млрд евро, российская госкорпорация "Росатом" подписала контракты на достройку АЭС в декабре 2014 года. В марте того же года Россия и Венгрия заключили соглашение о предоставлении долгосрочного кредита в размере до 10 млрд евро.

В декабре 2022 года Сийярто заявлял, что стороны обсуждают еще одно расширение АЭС.