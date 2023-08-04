Путин подписал закон о запрете призывникам покидать РФ со дня направления повестки

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон, запрещающий выезжать из РФ гражданам, которые подлежат призыву на военную службу, со дня появления в соответствующем реестре повестки в военкомат.

Закон опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.

Согласно закону, до тех пор, пока не заработает реестр повесток, такой запрет будет устанавливаться со дня направления повестки (в том числе по месту работы или учебы).

Отмечается, что запрет на выезд из страны - это временная мера, направленная на обеспечение явки в военкомат гражданина, подлежащего призыву на военную службу.

Закон обязывает медицинские, образовательные и научные организации передавать в электронном виде необходимые для ведения воинского учета сведения о гражданах в государственный информационный ресурс в порядке, установленном правительством РФ.

Закон регламентирует порядок учета, рассмотрения и информирования о результатах рассмотрения поступивших в призывную комиссию региона обращений от граждан, состоящих на воинском учете или не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете, а также от их законных представителей.

Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

У сенаторов вызвало вопросы положение закона о том, кто может подавать жалобы на решения призывных комиссий. Закон предполагает, что это могут делать сами призывники или их законные представители.

В частности, сенатор Андрей Клишас усомнился в конституционности этого положения. Он обратил внимание на то, что у взрослых дееспособных людей законных представителей нет.

"Замена, казалось бы, одного слова - "полномочные" представители на "законные" представители - по сути дела, лишила всех лиц, которые подавали жалобы на решения призывных комиссий, права пользоваться услугами юристов, консультантов. Эти люди зачастую могут оказаться в ситуации, когда они сами эту жалобу подать не могут", - сказал Клишас на заседании.

По его словам, осенью сенаторы инициируют соответствующие изменения в закон.

"Это нельзя так оставлять. Это вызывает большие сомнения с точки зрения конституционности этого положения", - отметил Клишас.

Глава комитета Совета Федерации по обороне Виктор Бондарев согласился, что была допущена ошибка.

"Мы за этот период доработаем и на ближайшей пленарке (осенью) примем изменения в данный закон. Получилось так, но министерство обороны обещает пока эти вопросы решать именно тем же путем, каким они до этого решались", - сказал сенатор.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко спросила присутствующего на заседании статс-секретаря - замминистра обороны России Николая Панкова, как в законопроекте "появилась такая поправка, антиконституционная и юридически некорректная".

Панков согласился, что "эту ошибку нужно поправлять.