Сенаторы одобрили закон о штрафах до 30 тысяч рублей за неявку в военкомат

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Совет Федерации проголосовал за закон об ужесточении административной ответственности за неявку в военные комиссариаты, за неоказание содействия комиссариатам в мобилизационной работе, непредставление списков подлежащих мобилизации граждан.

Закон предусматривает ужесточение ответственности за непредставление в установленный срок в военный комиссариат или иной орган, осуществляющий воинский учет, списков граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет. Штраф для должностных лиц составит от 40 тысяч до 50 тысяч рублей, для юридических лиц - от 350 тысяч рублей до 400 тысяч рублей (сейчас взимается штраф для должностных лиц в размере от одной до трех тысяч рублей).

Вводится ответственность за неоповещение граждан о вызове (повестке) военного комиссариата или иного органа, осуществляющего воинский учет, при поступлении, в том числе в электронной форме, таких вызовов (повесток) от военных комиссариатов, либо необеспечение гражданам возможности своевременной явки по вызову (повестке) военного комиссариата или иного органа, осуществляющего воинский учет. Это повлечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 40 тысяч до 50 тысяч рублей, на юридических лиц - от 350 тысяч рублей до 400 тысяч рублей.

В КоАП изменится действующая статья 21.4 - "Несообщение сведений, необходимых для ведения воинского учета". Предусматривается, что непредставление или несвоевременное представление сведений о гражданах, подлежащих воинскому учету, о принятии их (поступлении) на работу (в образовательные организации) или увольнении (отчислении) их с работы (из образовательных организаций), либо о гражданах, состоящих на воинском учете или обязанных состоять, но не состоящих на воинском учете, повлечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 40 тысяч до 50 тысяч рублей.

Поправки меняют и редакцию статьи 21.5 КоАП - "Неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учету". Предусматривается, что неявка гражданина без уважительной причины в указанные в повестке военного комиссариата время и место либо по вызову органа, осуществляющего воинский учет, повлечет наложение административного штрафа в размере от 10 тысяч до 30 тысяч рублей (сейчас, в частности, за неявку по повестке предусмотрен штраф от 500 рублей до 3 тысяч рублей).

Также уточняется ответственность за несообщение гражданином в военный комиссариат сведений о месте своего пребывания. Если гражданин не сообщит органу, ведущему первичный воинский учет, об изменении семейного положения, образовании, места работы, учебы, или должности, сведений о переезде на новое место пребывания, неподтвержденных регистраций, его оштрафуют на сумму от 1000 до 5000 рублей.

Если он не сообщит, что выехал из России на срок более шести месяцев или вернулся в страну, или если он не явится в военкомат в установленный федеральным законом срок в случае наступления указанных событий, его оштрафуют на сумму от 5 тысяч до 15 тысяч рублей.

Кроме того, предусмотрено наказание за несообщение гражданином, подлежащим призыву, о выезде в период проведения призыва на срок более трех месяцев с места жительства или места пребывания, в том числе, не подтвержденных регистраций и по месту жительства или месту пребывания. Это повлечет штраф в размере от 10 тысяч до 20 тысяч рублей.

Будет увеличен штраф за уклонение гражданина от медицинского освидетельствования либо обследования по направлению комиссии по постановке граждан на воинский учет или от медицинского обследования по направлению призывной комиссии. Вместо действующего сейчас штрафа в размере от 500 до 3000 рублей, предлагается взимать штраф в размере от 15 до 25 тысяч рублей. Аналогичным образом поправками повышается штраф за умышленную порчу или утрату документов воинского учета.

В КоАП вводится новая статья 19.38 об ответственности за неоказание содействия военкоматам в их мобилизационной работе при объявлении мобилизации. Так, неисполнение обязанности по обеспечению своевременного оповещения и явки граждан, подлежащих призыву на военную службу по мобилизации, на сборные пункты или в воинские части, либо неоказание содействия организации таких оповещения и явки, повлечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 60 тысяч до 80 тысяч рублей; на юридических лиц - от 400 тысяч до 500 тысяч рублей. Такой же штраф предусмотрен за неисполнение обязанности по организации или обеспечению поставки техники на сборные пункты или в воинские части в соответствии с планами мобилизации.

Неисполнение установленных законом военно-транспортных обязанностей повлечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 15 тысяч до 25 тысяч рублей; на должностных лиц - от 40 тысяч до 50 тысяч рублей; на юридических лиц - от 350 тысяч до 400 тысяч рублей. Пока штрафы за это составляют для граждан от 300 до 500 рублей, для должностных лиц от 500 до 1 тысячи рублей, для юридических лиц от 10 тысяч до 20 тысяч рублей.

Закон должен вступить в силу с 1 октября 2023 года.