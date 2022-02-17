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Штрафы по "делам металлургов" рассчитают исходя из выручки за 2020 год

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Штрафы по делам о нарушении антимонопольного законодательства на рынке металлопроката "Северсталью", "Новолипецким металлургическим комбинатом" и "Магнитогорским металлургическим комбинатом" будут рассчитаны исходя из выручки за 2020 год.

"В соответствии с законом, штрафы будут рассчитаны исходя из выручки за год, предшествовавший году, в котором было выявлено правонарушение", - заявил "Интерфаксу" глава Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский. Он уточнил, что речь идет о 2020 годе.

ФАС на прошлой неделе признала НЛМК, ММК и "Северсталь" нарушившими антимонопольное законодательство на рынке металлопроката. "С января 2021 года компании установили и поддерживали монопольно высокие цены на горячекатаный плоский прокат на внутреннем рынке, - сообщило ведомство. - Комиссия установила, что рост цен на горячекатаный прокат на внутреннем рынке в 2021 году был не в полной мере обусловлен рыночными факторами".

Всем трем компаниям выданы предписания прекратить злоупотреблять доминирующим положением и принять меры, направленные на обеспечение конкуренции. По материалам антимонопольных дел будут возбуждены дела об административных нарушениях и рассчитаны штрафы для каждой компании, сообщала ФАС.

Компании заявляли, что не согласны с решениями ведомства и готовы оспаривать их в суде.

Аналитики BCS GM полагают, что "в худшем случае" штрафы для компаний могут составить 15% от выручки. Максимальный штраф для "Северстали" при таком сценарии оценивался в $190 млн.

Аналитики "ВТБ Капитала" ранее оценивали максимальный штраф для "Северстали", в случае, если он составит 15% от выручки за период, когда цены на внутреннем рынке были существенно выше экспортных (июнь-август 2021 года), на уровне около $230 млн, НЛМК - $160 млн, ММК - $360 млн. При этом эксперты отмечали, что фактические суммы могут быть ниже.

В конце прошлого года Шаскольский заявил в интервью RTVI, что штрафы для металлургических компаний по итогам расследования могут удивить рынок. "Может быть, штрафы в отношении металлургов будут больше, чем по Google, поэтому вы про эти рынки тоже не забывайте. Там также идет расследование, там крупнейшие компании - поэтому, может быть, еще и здесь вас удивим", - сказал он.

ФАС Максим Шаскольский

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