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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:11

Российские военные отразили попытки ВСУ прорвать оборону на южно-донецком направлении

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Военные РФ отразили попытки украинских сил прорвать российскую оборону с применением бронетанковой техники на южно-донецком направлении, уничтожены три танка Leopard, два колесных танка AMX, 17 боевых машин пехоты ВСУ, заявили в Минобороны России.

"На южно-донецком направлении противник продолжал попытки прорвать оборону российских войск с применением бронетанковой и другой тяжелой техники", - сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков в пятницу.

"В районах населенных пунктов Работино и Успеновка Запорожской области ВСУ силами 47-й механизированной бригады, усиленной танками иностранного производства, атаковали позиции 71-го мотострелкового полка 42-й мотострелковой дивизии 58-й армии Южного военного округа и 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота", - заявил он.

По словам Конашенкова, личный состав "успешно отразил все атаки превосходящих сил противника".

По его данным, потери ВСУ составили до 180 военнослужащих, пять танков, в том числе три немецких Leopard и два французских колесных танка AMX, 17 боевых машин пехоты, две боевые бронированные машины, артиллерийская система М777 производства США, а также боевая машина зенитного ракетного комплекса "Стрела-10".

"На Времевском выступе в районе населенного пункта Старомайорское Донецкой народной республики активными действиями подразделений группировки войск "Восток" отражена атака штурмового отряда 35-й бригады морской пехоты ВСУ и уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа", - сказал представитель военного ведомства.

Конашенков сообщил, что потери украинской армии на данном направлении составили до 110 военнослужащих, две боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубицы: Д-20, Д-30 и "Мста-Б".

Игорь Конашенков ВСУ Донецк Минобороны
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