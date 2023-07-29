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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:12

Артиллеристы группировки "Юг" уничтожили поставленную Украине западную боевую технику

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Российские военные в зоне проведения специальной военной операции уничтожили бронетранспортер производства США и сделанную в Польше самоходную гаубицу, которые получили вооруженные силы Украины (ВСУ), сообщил начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев.

"Ствольной артиллерией группировки уничтожены позиции станкового противотанкового гранатомета в Ивано-Дарьевке, два склада с боеприпасами ВСУ и бронетранспортер производства США М 113 в районе населенного пункта Красное", - сказал Астафьев.

Он также сообщил, что в рамках контрбатарейной борьбы артиллерия поразила 155-мм польскую самоходную гаубицу Krab в районе Предтечино.

"Экипажем тяжелой огнеметной системы "Солнцепек" нанесено огневое поражение по скоплениям живой силы 14-й механизированной бригады ВСУ в Малоильиновке", - заявил Астафьев.

По его словам, "подразделениями соединения специального назначения Южного военного округа вскрыты, а впоследствии уничтожены огнем артиллерии и танков блиндаж с группой пехоты противника в Каменке, вражеский минометный расчет в Марьинке, группа пехоты в Белогоровке".

"Также бойцы спецназа группировки противотанковым ракетным комплексом "Корнет" поразили БМП противника в районе Клещеевки", - сообщил Астафьев.

Хроника 24 февраля 2022 года – 29 июля 2023 годаВоенная операция на Украине
Украина Россия
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