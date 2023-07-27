Путин заявил об активизации боевых действий на Украине

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подтвердил активизацию боевых действий на Украине в последние дни, в частности на запорожском направлении.

"Что касается последних дней, то, действительно, мы подтверждаем, что боевые действия активизированы существенным образом. Основные боестолкновения проходили, как говорят на Западе, в направлении основного, главного удара - на Запорожском направлении", - сказал Путин, отвечая на вопросы журналистов в Петербурге.

Он сообщил, что вчерашние боевые действия проходили в зоне ответственности 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота и 71-го полка 42-й дивизии, 57-й армии Южного военного округа. При этом, по его словам, российские "солдаты и офицеры продемонстрировали лучшие примеры массового героизма".

Давая оценку обстановки на фронте, Путин подтвердил, что "так называемое "контрнаступление, широкомасштабное контрнаступление" (ВСУ - ИФ) началось 4-го июня этого года". "Это очевидный факт, причем об этом говорит и задействование так называемых "стратегических резервов ВСУ", - сказал он.

Путин сообщил, что в четверг, 27 июля, по его поручению прямо в зоне боевых действий российским военнослужащим будут вручены государственные награды. "Я также дал указания министерству обороны подготовить предложения о присвоении этим подразделениям почетных наименований", - добавил он.

Президент РФ также отметил, что украинские военные не добились успеха ни на одном из направлений своего контрнаступления. По словам Путина, "все попытки контрнаступления остановлены, противник отброшен с большими потерями".

"Сегодня пытались подобрать брошенную, подбитую технику, раненых и тела погибших, которые они оставили вчера на поле боя, но тоже были рассеяны", - добавил президент.

По словам Путина, украинская армия за последние сутки потеряла более 200 человек, в российской - потери в десять раз меньше.

"Кроме боевой техники, конечно, у противника очень большие потери личного состава - свыше 200 человек. К сожалению, без потерь не обошлось и у нас. Но разница колоссальная - в разы, более чем в десять раз у нас меньше, чем у противника", - сказал глава государства, имея в виду потери за последние сутки боев.

"Повторяю еще раз, и хочу это подчеркнуть: все, что происходило в течение прошедших суток, - это яркий пример массового героизма наших солдат и офицеров", - отметил президент.